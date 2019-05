Insulta gli agenti su Facebook, pensionato denunciato per oltraggio

Il motivo dell'accesa diatriba, ovviamente social? L'allontanamento forzato di un musicista di strada al mercato settimanale di Soresina, piccolo paese del Cremonese subito dopo il confine con Villagana di Villachiara: tra chi avrebbe preferito il pugno duro, e quindi anche una multa, e chi invece sosteneva che il musicista non dava fastidio a nessuno.

Fin qui niente di strano, la discussione è il sale della democrazia, diceva qualcuno. Purché rimanga nei limiti e nei ranghi del rispetto e della convivenza civile. Ma così non è stato, a quanto pare, per un pensionato di Castelleone, che in preda a chissà quale raptus si è reso responsabile di aver offeso (e anche pesantemente) il corpo della Polizia Locale intervenuto al mercato settimanale in attività di controllo.

Gli insulti e la denuncia

Al momento non sono state rese note le parole esatte, le frasi ritenute così ingiuriose da far scattare una denuncia: la discussione è avvenuta infatti all'interno di un profilo per così dire “privato”, ma con le impostazioni di massima visibilità, e quindi che tutti potevano vedere, leggere e intervenire. E poi si sa, Facebook di privato ha un gran poco: e quello che si scrive, è responsabilità di ognuno.

In ogni caso, il pensionato accusato di oltraggio è stato denunciato dal comandante della Polizia Locale, Giovanni Tirelli, che dopo l'accaduto ha sporto querela. Il pensionato dovrà dunque rispondere (probabilmente) di oltraggio a pubblico ufficiale.