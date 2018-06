Perde la battaglia contro la malattia, morto l'imprenditore edile Fabrizio Beltrami

Ha lottato fino all'ultimo per sconfiggere la terribile malattia che gli era stata diagnosticata anni fa. Un male incurabile si è portato via Fabrizio Beltrami, imprenditore edile di Capriolo. Si è spento nei giorni scorsi, circondato dall'affetto dei suoi famigliari, all'età di 56 anni.

Una scomparsa prematura che ha gettato nel lutto la comunità di Capriolo, dove l'uomo viveva da sempre e ha sede la sua azienda: la la "F&A Solida edilizia", fondata solo 3 anni fa. Una vita in cantiere: per decenni ha lavorato nell'azienda di famiglia, fondata nel 1968 dal padre, Lorenzo Beltrami. Un'impresa che Fabrizio ha portato avanti con passione e lungimiranza, per poi fondare nel 2015 la nuova realtà imprenditoriale.

Lavoratore instancabile, marito e padre premuroso: così Fabrizio Beltrami viene ricordato in paese. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente: in molti hanno indirizzato messaggi di cordoglio alla famiglia dell'imprenditore, che lascia la moglie Assunta, i giovani figli e gli adorati nipotini. L'ultimo saluto alle 15 di venerdì nella chiesa parrocchiale di Capriolo.