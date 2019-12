Giovane padre ucciso dalla malattia: "Te ne sei andato troppo presto, proteggici da lassù"

Lutto a Concesio per la prematura scomparsa di Fabio Manza, stroncato a soli 41 anni da una terribile malattia. Ha lottato a lungo, in silenzio e con coraggio, ma non è riuscito a sconfiggere quel male subdolo che gli era stato diagnosticato cinque anni fa. Si è spento nella notte tra lunedì e martedì, circondato dall'affetto della sua famiglia.

La tragica notizia si è diffusa rapidamente in paese, comune dove l'uomo era cresciuto e viveva con la moglie Silvia e la loro figlioletta Alice. In tanti in queste ore hanno voluto lasciare un ricordo sulla pagina Facebook del giovane padre, che di professione faceva il consulente finanziario.

"Rimarrai sempre nei nostri cuori", hanno scritto la figlioletta e la moglie. "Sei andato via troppo presto è hai lasciato un enorme vuoto. Veglia sulla tua famiglia, e da lassù aiutali perché è molto difficile per loro accettare di non averti più vicino"; si legge ancora sulla bacheca virtuale di Fabio, soprannominato 'Cip' dagli amici.

Oltre alla moglie e alla figlia, lo piangono i genitori: mamma Eva e papà Cesare. Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto, che sarà celebrato giovedì, alle 15.30, nella parrocchia di Santa Giulia a Costorio di Concesio.