Evasione fiscale, nei guai due imprenditori bresciani

Evasione fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni infedeli: sono le accuse mosse dalla Procura di Mantova a due imprenditori bresciani, che sono stati rinviati a giudizio. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Castel Goffredo, ha coinvolto altri 4 imprenditori residenti nel mantovano.

Nei guai Massimo Bulgari, 59enne di Pavone Mella, amministratore di fatto della società Centro Kappa & C. di Guidizzolo, in provincia di Mantova. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, e riportato dalla Gazzetta di Mantova, il 59enne avrebbe falsificato le dichiarazioni, indicando elementi attivi inferiori a quelli reali per pagare meno tasse: l'imposta evasa sarebbe superiore ai 150mila euro.

A processo anche Mario Manca, 58enne di Ospitaletto, legale rappresentante della società Tiak srl. Il dibattimento si aprirà a settembre.