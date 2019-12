Una vita per la comunità: Esine piange Vangelisti, storico ed ex consigliere comunale

Una vita spesa per la sua comunità: tra gli archivi e le biblioteche, ma anche tra i banchi del consiglio comunale di Esine e della Comunità Montana. Tutta la Valcamonica piange la scomparsa di Riccio Vangelisti, per decenni punto di riferimento del mondo culturale e dell'associazionismo camuno. Si è spento nei giorni scorsi, all'età di 60 anni, dopo aver lottato contro una malattia.

Nato a Cividate Camuno, lavorava nell'azienda di distribuzione di bevande di famiglia, dedicando tutto il suo tempo libero allo studio della storia della valle a alla ricerca. Numerose le associazioni di cui faceva parte e molteplici i suoi contributi per valorizzare il patrimonio storico e culturale. È stato conservatore dell’archivio del Circolo Culturale Ghislandi, curatore dell’archivio storico della Pia Fondazione e della parrocchia di Cividate.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente su Facebook e sono tante le associazioni e i circoli culturali che hanno voluto ricordarlo con lunghi e commuoventi messaggi. Uno su tutti, quello diffuso dall'amministrazione comunale di Esine.

"Esine perde una persona che ha fatto molto per il nostro paese. Un esempio di come si può far nascere e portare avanti progetti semplicemente per amore del nostro territorio. Il lavoro che hai fatto resterà sempre nel nostro Paese. Grazie Riccio."

Centinaia di persone sono attese per il funerale, che si terrà venerdì pomeriggio (alle 15) nella parrocchiale di Esine. Il noto e amato storico e ricercatore lascia la moglie Ninì e il figlio Andrea.