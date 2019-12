Ragazzo si sente male mentre guida, tragedia sfiorata sulla Provinciale

Tragedia sfiorata nella mattinata di venerdì a Esine, sulla Provinciale 8, che in quel tratto prende il nome di via Guglielmo Marconi. Il conducente di un’auto avrebbe avuto un malore mentre guidava, perdendo per pochi secondi il controllo del mezzo, che avrebbe sbandato, rischiando di invadere l’altra corsia di marcia.

Per fortuna il ragazzo al volante, che sarebbe stato colpito da una crisi convulsiva, è riuscito a fermare la corsa ed ad accostare senza provocare incidenti. Non solo: ha chiesto aiuto, chiamando il 112.

In pochi minuti sono sopraggiunte le ambulanze e anche una pattuglia dei carabinieri: dopo le prime cure, il giovane automobilista - un 24enne della zona - è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Esine.