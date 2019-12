Incendio nel deposito sotto il cavalcavia: chiusa la Statale

Un cavalcavia minacciato, ma non avvolto dalle fiamme (per fortuna) ha imposto la chiusura della Statale 42 del Tonale in territorio di Esine. Il tratto della trafficata strada è stato chiuso fino al primo pomeriggio di lunedì, in entrambi i sensi di marcia, per consentire le verifiche dei tecnici dell’Anas, dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

L’incendio è divampato nella notte all’interno del deposito di un ditta specializzata in logistica alimentare situata proprio sotto il cavalcavia all’altezza dell’ospedale: verso le 2.40 tre camion frigo e un camper sono stati avvolti dalle fiamme. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Darfo, Breno ed Edolo.