Picchia l'ex fidanzata, dopo l'arresto torna da lei ubriaco: insulti e minacce

Ossessionato dalla ex: tanto che nemmeno i mesi trascorsi in carcere, per maltrattamenti in famiglia, sono serviti a fargli dimenticare la donna che diceva di amare. Appena uscito da Canton Mombello ha ricominciato a perseguitarla, nonostante nei suoi confronti il giudice avesse disposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna e ai luoghi da lei frequentati.

Tornato da poco in libertà, l’uomo (un 48enne pregiudicato di Esine) si è presentato in piena notte a casa della ex compagna: ubriaco fradicio l’ha insultata e minacciata. L’episodio una decina di giorni fa: lei, ancora una volta, è stata costretta a chiedere aiuto ai carabinieri, che sono immediatamente intervenuti sul posto.

A quel punto l’autorità giudiziaria ha aggravato il provvedimento cautelare, disponendo gli arresti domiciliari. Ma nemmeno questa volta l’uomo ha rispettato le disposizioni del giudice: a poche ore dalla notifica dell’ordinanza, che gli imponeva di rimanere in casa e non allontanarsi senza preventiva, il 58enne è stato fermato mentre girava a piedi per le vie del centro di Esine. Per lui sono scattate ancora le manette - questa volta per evasione - ma non si sono riaperte le porte del carcere: dovrà scontare la pena ai domiciliari.