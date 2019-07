Escursionista disperso sui monti: recuperato grazie all'elicottero

Tre ore esatte. Tanto è durato, ieri, l'allarme per un 24enne smarritosi sul versante del Pizzocolo dopo una passeggiata in solitaria. A ritrovarlo, sano e salvo, sono stati gli uomini del soccorso che l'hanno raggiunto in quota a bordo di un quad.

I fatti. Dopo aver deciso di salire in solitaria sul Pizzocolo, un 24enne di Lumezzane diorigine marocchina stava affrontando la discesa a valle quando si è perso. Dopo una lunga, inutile, ricerca del giusto sentiero, attorno alle 13 - affaticato e demoralizzato - il giovane ha deciso di chiedere aiuto.

Grazie al cellulare il 24enne ha contatto i soccorsi, ma la linea è caduta poco dopo, non consentendogli di spiegare per bene la sua posizione. A quel punto si è attivata la macchina dei soccorsi. Vigili del fuoco di Salò e Tremosine, Polizia locale, carabinieri e Soccorso alpino, gli uomini a bordo di un elicottero decollato da Varese: tutti sono stati impegnati per tre ore, fino al recupero del ragazzo.