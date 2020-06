Esche killer per cani nascoste nell'erba: è allarme vicino alla spiaggia

Alla Brema di Sirmione è allarme esche killer. A scoprire le polpette avvelenate (nascoste nell'erba) alcune persone uscite a passeggiare con i loro cani.

Subito è scattata la segnalazione alla Polizia Locale, che ha inviato sul posto una pattuglia per raccogliere le esche probabilmente zuppe di metaldeide, un prodotto chimico altamente velenoso usato in agricoltura per uccidere lumache e chiocciole.

Si raccomanda a tutti i padroni di mantenere la massima attenzione. Tutta la zona in prossimità del lago è altamente frequentata non solo da chi va a camminare in compagnia del proprio cane, ma anche da chi si reca al lago con i bambini: ricordiamo che anche per loro il lumachicida è tossico e altamente pericoloso.