Si finge un altro, poi microcamera e auricolare: arrestato all'esame di guida

Beccato in flagranza di reato mentre cercava di truffare la motorizzazione civile e ottenere dunque una patente di guida in modo illecito: arrestato in “diretta” dagli agenti della Polizia Stradale in borghese che stavano osservando la scena in un'altra stanza. Il protagonista dell'ennesimo episodio questa volta è un 30enne di origini sudamericane. E' accusato di truffa, false generalità, induzione in errore di pubblico ufficiale.

Individuato e intercettato martedì mattina verso le 11.30, mentre stava svolgendo l'esame di teoria della patente. Era già stato segnalato al suo arrivo: le fotografie dei suoi documenti non corrispondevano un granché al suo volto. E così è stato smascherato: stava facendo l'esame al posto di un altro.

Microcamera e auricolare

Non solo: era dotato di attrezzatura ad altissima tecnologia per rispondere alle domande del quiz. Come fosse un agente segreto: una microcamera per riprendere la schermata dei quesiti, un auricolare all'orecchio per ascoltare le risposte di chi lo stava aiutando.

Ma le sue movenze sospette hanno fatto scattare il blitz: gli agenti hanno riconosciuto in lui un comportamento anomalo, si avvicinava e si allontanava dallo schermo, con la mano si toccava continuamente l'orecchio.

Il racket degli esami-truffa

Solo in motorizzazione a Brescia di episodi come questi ne capiterebbero almeno uno a settimana. In grandissima parte cittadini stranieri, che pagano cifre salatissime (fino a 3000 euro, e oltre) per farsi sostituire in sede d'esame. Il tutto sarebbe gestito da un vero e proprio “racket”, su cui sta già indagando la Procura.