Eros Ramazzotti stregato dalla Franciacorta, compra una villa per la moglie Marica

La Franciacorta piace ai vip: Eros Ramazzotti arriverà presto a Torbiato di Adro. Proprio sulle colline che sovrastano i vigneti della Franciacorta ha appena comprato una villa: un regalo per la moglie, la bellissima Marica Pellegrinelli.

Non è la prima volta che il cantante romano appare nel Bresciano: nel 2016 era stato avvistato sul ponte di Christo, la passerella sulle acque del Sebino visitata da oltre un milione di turisti.

Pochi i dettagli sulla villa: si sa che la nuova casa ha una vista spettacolare su tutta la Franciacorta. Indiscrezioni sull'utilizzo: potrebbe trattarsi di una residenza per le vacanze, ma chissà. Adesso i due, che si sono sposati nel 2014, vivono nel centro di Milano con i figli: Raffaela Maria di 6 anni e Gabrio Tullio di 2.

Adro è già in visibilio: la notizia si è sparsa rapidamente in paese e pare che qualcuno abbia già provato ad avvicinarsi alla residenza della coppia.

Eros Ramazzoti non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei cantanti di maggior successo nel panorama della musica leggera italiana: dal 1984 (anno in cui esce 'Terra Promessa') a oggi ha venduto 60 milioni di dischi, l'ultimo, intitolato 'Grande', dovrebbe uscire in autunno.