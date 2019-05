Giovane mamma stroncata da una grave malattia: "Proteggi il tuo piccolo da lassù"

In tanti ricordano il suo sorriso contagioso, il suo carattere allegro, la sua disponibilità: amava la vita, una vita a cui è rimasta aggrappata finché ha potuto, con tutte le sue forze e tutto il suo coraggio. Ha lottato, ma si è dovuta arrendere: travolta da una terribile malattia che non le ha lasciato scampo. Erica Mora aveva solo 42 anni.

Originaria della Val Camonica, viveva a Villa Carcina e lavorava come infermiera all'ospedale Civile di Brescia: si è spenta domenica in un letto del nosocomio di Gardone Val Trompia. La piangono il marito Ivan Poli, che gestisce un'edicola in via Crocifissa di Rosa a Brescia, e il figlioletto Stefano. Lascia nel dolore anche i genitori, mamma Fulvia e papà Piero, la sorella Silvana e la nonna Gina.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale San Giacomo maggiore di Carcina martedì pomeriggio alle 15: il corteo funebre partirà (con mezzi propri) dalla sala mortuaria dell'ospedale di Gardone Val Trompia.