Sparatoria in pieno centro: un ferito in ospedale, fermato un uomo

Sparatoria in pieno centro a Erbusco: come scrive Il Giorno, i carabinieri hanno già fermato un uomo di 34 anni, di origini kosovare, che a quanto pare avrebbe colpito e ferito un giovane albanese di 27 anni, subito ricoverato in ospedale a Chiari ma comunque in buone condizioni (non è in pericolo di vita).

L'allarme è stato lanciato sabato sera dai luoghi della movida del paese: sulla dinamica, ancora poco chiara, indagano i militari di Chiari, Adro ed Erbusco. Sono due le ipotesi al vaglio degli inquirenti sui motivi che avrebbero scatenato la furiosa lite, poi sfociata nella sparatoria.

Potrebbero esserci motivi di droga, quindi un regolamento di conti legato allo spaccio, oppure motivi sentimentali, di folle gelosia. I due principali protagonisti della vicenda sono già stati ascoltati dai carabinieri, e insieme a loro anche altri testimoni. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi.