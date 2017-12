La famiglia è in vacanza, i ladri svaligiano la casa

Un furto, a quanto pare, ben pianificato e alquanto redditizio per i malviventi: il bottino è di circa 250 mila euro. Il colpo grosso è stato messo a segno in una villetta della popolosa frazione di Villa Pedergnano a Erbusco. I ladri hanno agito praticamente indisturbati, approfittando della lunga assenza dei proprietari, in Spagna da alcuni giorni per trascorrere le festività con una delle figlie.

La casa della famiglia Bonardi - come racconta il Giornale di Brescia - è stata completamente ripulita: dopo essersi introdotti nell'abitazione, i malviventi hanno frugato ovunque, mettendo a soqquadro tutte le stanze. Nemmeno la lavatrice e i materassi, che sono stati completamenti squarciati, si sono salvati.

Ad accorgersi della sgradita visita l'altra figlia della coppia di pensionati: le è bastato aprire la porta per capire che l'abitazione era stata presa di mira dai ladri. Il furto sarebbe avvenuto tra venerdì e sabato. I ladri avrebbero sfilato l'inferriata del bagno e, una volta dentro, hanno arraffato tutto ciò hanno trovato: gioielli di valore, 50 mila euro in contanti e le monete antiche collezionate dal padrone di casa.