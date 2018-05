Travolto da una lastra di vetro pesante 150 kg: grave operaio

Grave incidente sul lavoro mercoledì mattina all'interno di una nota azienda vitivinicola della Franciacorta: un operaio è rimasto schiacciato sotto una pesante lastra di vetro. Tutto è accaduto attorno alle 9.30 nella cantina Ca' Del Bosco di Erbusco. Scattato l'allarme, sul posto si è precipitata un'ambulanza in codice rosso e da Brescia si è alzata in volo l'eliambulanza.

L'uomo, un 49enne dipendente di una ditta esterna, avrebbe riportato gravi traumi al bacino, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Dopo le prime cure prestate in loco, il volo all'ospedale Civile di Brescia, dove l'operaio, di origine straniera e di casa nella Bergamasca, è stato ricoverato. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'infortunio è al vaglio di carabinieri di Chiari e degli ispettori del lavoro dell'Ats. Stando a una primissima ricostruzione, il 49enne sarebbe stato travolto da un lastra di vetro, del peso di circa un quintale e mezzo, che stava trasportando.