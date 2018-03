La primavera comincia oggi: quando l’equinozio arriva il giorno prima

"Ma quando arriva la primavera?", si stanno chiedendo in molti. Da un punto di vista puramente astronomico, tra pochissime ore. Secondo i calcoli degli scienziati la bella stagione comincia oggi, martedì 20, e non il 21: l'equinozio avverrà infatti alle 17.15 italiane.

In realtà la data del 21 marzo è solo una convenzione, stabilita dal Concilio di Nicea del 325 d.C. e poi confermata nel 1582 da Papa Gregorio XIII. Dal punto di vista astronomico, l'avvio della primavera dipende invece dalla rotazione terrestre: comincia nel momento in cui notte e giorno, o meglio la durata del periodo di luce e quello di buio, sono identici.

Non è la prima volta che la bella stagione arriva in anticipo (è stato così anche nel 2016 e nel 2017) e non sarà nemmeno l'ultima: fino al 2100 l'equinozio cadrà il 20 o addirittura il 19 marzo. Diverso, ovviamente, il discorso meteorologico: le temperature rigide e il cielo plumbeo di questi giorni non sono certo tipici della bella stagione.