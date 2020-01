Malore improvviso mentre è al lavoro, padre di famiglia muore in ospedale

L’improvviso malore, la corsa in ospedale, il complicato intervento chirurgico e i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. Tutto inutile: il sottilissimo filo di speranza a cui erano aggrappati i familiari si è spezzato per sempre lunedì, quando il cuore di Enrico Tomasi ha smesso per sempre di battere.

Enrico - meglio conosciuto come ‘Paci’ - viveva a Vezza D’Oglio e aveva solo 52 anni. Era uno dei tecnici degli impianti di risalita del comprensorio Ponte di Legno-Tonale: proprio sul lavoro si è sentito male lo scorso venerdì. I colleghi avevano dato immediatamente l'allarme ed era scattata la macchina dei soccorsi: il giovane uomo era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia e poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore. Purtroppo l’operazione non è riuscita a salvargli la vita: è spirato lunedì in un letto del reparto di Rianimazione Cardiochirurgica.

Una vita spezzata improvvisamente e troppo presto, ma che potrà contribuire a salvarne altre: la moglie ha infatti acconsentito alla donazione degli organi. Oltre alla compagna di una vita, lascia nel dolore i figli adolescenti Andrea e Cristian e la sorella Egidia. Proprio attorno alla moglie e ai giovani figli si è stretta la comunità di Vezza d’Oglio, che nelle prossime ore si radunerà nella chiesa parrocchiale del paese per l’ultimo saluto.