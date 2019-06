Insegnante e direttrice, uccisa da un male incurabile: si è spenta la prof Trombini

Lumezzane piange la scomparsa di Enrica Trombini: insegnate appassionata e preparata, rigorosa direttrice scolastica. La storica professoressa si è spenta nei giorni scorsi, dopo aver lottato contro una grave malattia: aveva 73 anni.

Una vita dedicata alla scuola: per anni è stata un punto riferimento per le frazioni Faidana e Sant'Apollonio di Lumezzane, suo paese d'origine. Oltre al plesso della frazione lumezzanese, ha diretto quello di Sarezzo. Se n'è andata in silenzio, poco dopo aver fatto ritorno nel comune valgobbino dove era nata e cresciuta, prima di lasciarlo per la città.

Nessuna cerimonia funebre: la salma dell'insegnate, molto amata e stimata, si trova nella sale del commiato Bendini, da dove sarà poi trasportata al forno crematorio.