Guarito dal Covid, si sente male dopo il turno: morto agente di Polizia Locale

“Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa del nostro agente di Polizia Locale Ennio Almici, uomo di grande sensibilità e doti umane, che amava moltissimo il suo lavoro”. Lo scrive il Comune di Leno in un breve post su Facebook, per ricordare il 56enne che ha perso la vita domenica pomeriggio, al termine del suo turno.

E' tornato a casa poco dopo le 14 e si è sentito male: un malore fatale, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nelle scorse settimane Almici era stato colpito anche dal Coronavirus: ricoverato in ospedale, era finalmente guarito dopo una lunga convalescenza. Aveva anche ripreso a lavorare, fino al tragico epilogo.

“Ci uniamo al dolore della moglie Maria Teresa e della figlia Debora – scrive ancora il Comune – alle quali porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la grave perdita”. Era in servizio a Leno da circa tre anni: fino al 2017 aveva lavorato per il servizio intercomunale di Polizia Locale di Gottolengo, Gambara e Fiesse.