Investita mentre attraversa la strada, muore la madre del sindaco

Niente da fare. Sono risultati essere troppo gravi i traumi riportati nel drammatico investimento avvenuto nella serata di venerdì 22 dicembre: Emilia Samuelli, la madre del primo cittadino di Dello Ettore Monaco, è deceduta all’ospedale Civile di Brescia dove era ricoverata in gravissime condizioni.

L’incidente è avvenuto alle 19:30 di venerdì, mentre la donna - 77 anni d’età - stava attraversando la strada Provinciale 33, in un tratto dove la visibilità non era ottimale. Ad investire Emilia è stato un suo concittadino 42enne che guidava una Renault Twingo: l’uomo non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

A chiamare i soccorsi fu lo stesso investitore. Subito le condizioni della donna apparvero disperate. A distanza di 96 ore il cuore della donna ha cessato di battere. Tutto il paese si stringerà nel dolore del primo cittadino.