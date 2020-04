Monticelli Brusati: scomparso Emanuele Lissignoli, l'appello della figlia

A Monticelli Brusati è scomparso Emanuele Lissignoli: non si hanno più sue notizie dalla giornata di martedì. Le forze dell'ordine sono già state allertate.

Su Facebook è apparsa anche una richiesta d'aiuto da parte della figlia Laura: "Dopo una giornata passata senza avere notizie, mi trovo costretta a chiedere attraverso questo canale di condividere e far girare il più possibile questo post. Da ieri mio padre è sparito senza dire nulla, lasciando a casa telefono portafogli e qualsiasi altra cosa. Non abbiamo idea di come sia vestito e nemmeno del perché non sia tornato, sono già passate 24 ore senza sue notizie".

"So che non è possibile avere la vostra collaborazione appunto per il Covid, per questo, vi prego, cercate di condividere il più possibile - continua ancora Laura Lissignoli -. Speriamo che diffondendo anche su Facebook la notizia che qualcuno dalla propria abitazione riesca a vederlo, sarebbe già parecchio rassicurante per noi. Lui è partito da Monticelli Brusati, è un atleta solito a camminare ore e ore senza problemi. Per qualsiasi segnalazione (sensata, evitate di chiamarci per chiedere altro). Mi trovate al 3490081759. Grazie".