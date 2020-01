Ragazzo morto d'infarto a 35 anni: si indaga per omicidio colposo

S'indaga sulla scomparsa improvvisa del 35enne Emanuele Cuomo Coppola. Istruttore e body builder, è morto mercoledì pomeriggio tra le braccia della sua fidanzata, in un appartamento di Via Monte Grappa a Riese Pio X (provincia di Treviso).

La procura di Treviso ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio colposo. Un passaggio necessario per poter disporre l'esame autoptico sulla salma del giovane e fare luce sul malore che ha causato il decesso.

I sospetti degli inquirenti si concentrerebbero su alcune pillole e bevande iperproteiche trovate nell'appartamento, dove il 35enne si era trasferito da solo due settimane, iniziando la convivenza con la fidanzata Erika. I farmaci sono stati sequestrati dai carabinieri - intervenuti dopo la tragedia, per escludere eventuali responsabilità di terze persone nel decesso - e saranno analizzati per capire quali sostanze contenessero e se fossero legali. Saranno invece l'autopsia e gli esami tossicologici a chiarire se Cuomo avesse assunto tali sostanze prima dell'improvviso e fatale malore.

Una tragedia improvvisa che ha fatto in poche ore il giro delle palestre, dove Emanuele aveva lavorato negli ultimi anni. Cresciuto tra Lonato, Desenzano e Sirmione (i suoi familiari vivono a Colombare), Cuomo aveva nel suo curriculum anche un'esperienza come pizzaiolo. Il mondo della palestra era però la sua vera passione. Allenamenti e gare l'avevano portato a diventare un personal trainer professionista, iscritto all'albo nazionale Libertas. Poche settimane fa la decisione di trasferirsi in via definitiva nel trevigiano, per stare più tempo insieme alla fidanzata. Un sogno interrotto tragicamente troppo presto.