Malore improvviso, ragazzo muore a 35 anni tra le braccia della fidanzata

Istruttore stimato e conosciuto tra le province di Brescia e Treviso, grande appassionato di fitness e body builder, Emanuele Cuomo Coppola ha perso la vita a soli 35 anni nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio, in un appartamento di Via Monte Grappa a Riese Pio X (provincia di Treviso).

Ad essergli fatale è stato un improvviso arresto cardiaco, che l'ha colpito proprio davanti agli occhi della fidanzata Erika, con cui era andato a convivere nell'appartamento di Riese da sole due settimane. Una tragedia improvvisa che ha fatto in poche ore il giro delle palestre, dove Emanuele aveva lavorato negli ultimi anni. Cresciuto nel Basso Garda, tra Lonato e Desenzano, Cuomo aveva nel suo curriculum anche un'esperienza come pizzaiolo.

Il mondo della palestra era però la sua vera passione. Allenamenti e gare l'avevano portato a diventare un personal trainer professionista, iscritto all'albo nazionale Libertas. Poche settimane fa la decisione di trasferirsi in via definitiva per stare più tempo insieme alla fidanzata. Non c'era ancora stato tempo per farsi conoscere dagli abitanti del quartiere, rimasti sorpresi mercoledì pomeriggio dall'arrivo di forze dell'ordine e ambulanza davanti alla palazzina di Via Monte Grappa.

Lo scorso 14 dicembre Manuel e la fidanzata avevano portato a termine insieme, come insegnanti, un importante corso di formazione per personal trainer. Il trasferimento del 35enne nell'appartamento di Riese aveva sancito l'inizio di una nuova vita per la coppia, molto affiatata. Un sogno interrotto tragicamente troppo presto.

Fonte: Trevisotoday.it