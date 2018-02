Va in arresto cardiaco mentre fa shopping, panico al centro commerciale

E' crollato a terra sotto gli occhi attoniti dei tantissimi clienti della domenica, al centro commerciale Elnòs di Roncadelle: vittima di un arresto cardiaco, un 40enne bresciano è stato salvato appena in tempo grazie all'intervento del personale specializzato nel mall, che per rianimarlo ha utilizzato un defibrillatore semiautomatico (Dae) sempre pronto all'uso in casi come questo.

L'allarme è stato lanciato intorno alla 12.15: il personale di Elnòs ha provveduto alle prime operazioni di rianimazione, mentre dagli altoparlanti è stato lanciato un appello affinché un medico intervenisse per aiutare gli operatori in quegli attimi concitati.

Da Brescia intanto la centrale operativa dell'Areu aveva già inviato sul posto ambulanza e automedica: i mezzi sono arrivati in pochi minuti, hanno verificato le condizioni del 40enne e poi hanno provveduto al trasporto in ospedale, tra l'altro con la massima urgenza (in codice rosso) alla Clinica Sant'Anna.

Una volta raggiunto l'ospedale le sue condizioni si erano già stabilizzate, adesso a quanto pare sta bene ma soprattutto è definivitamente fuori pericolo. Decisivo dal punto di vista medico il pronto intervento degli operatori, a pochi attimi dall'accaduto. Un gran sospiro di sollievo, almeno stavolta.