Uccisa da un infarto durante le vacanze di Natale, Elena muore a 37 anni

Villa Carcina piange la scomparsa di Elena Zimelli, stroncata da un infarto all'età d 37 anni. L'improvviso malore l'ha colpita il 28 dicembre in Trentino, dove stava trascorrendo le vacanze di Natale. Dopo il nullaosta a seguito degli accertamenti medico-legali, è stata data l'autorizzazione per la celebrazione delle esequie, che si svolgeranno martedì alle 14,30 nella chiesa parrocchiale Sant'Antonio Abate, nella frazione di Cogozzo.

Elena era nata e cresciuta a Sant'Apollonio di Lumezzane, poi si era trasferita con mamma, papà e l'azienda di famiglia a proprio a Cogozzo. Lascia nel dolore il compagno Luigi, la mamma Mara, il papà Sandro e al fratello Walter. In questi giorni l'intera comunità si è stretta intorno ai familiari, per sostenerli di fronte a questo terribile lutto. Anche sui social sono centinaia i messaggi di saluto e di cordoglio: "Ciao Elena, ti meriti davvero di riposare in pace - scrive un collega di lavoro -. Ti voglio bene, ti vogliamo bene. Se puoi prova a difenderci da lassù".