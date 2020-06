Il dolore per mamma Elena: uccisa dal cancro in meno di un mese

Il cancro è arrivato all'improvviso, spietato e crudele, meno di un mese fa: tanto è bastato per portarla via alla sua famiglia, per sempre. Elena Raceanu aveva solo 38 anni, era madre di due bellissime bambine. Solo pochi giorni fa sono stati celebrati i suoi funerali.

La piangono il compagno Luciano, le figlie Aurora ed Elisa, i genitori e il fratello arrivati dalla Romania per porgerle l'ultimo saluto. Da tanti anni viveva nel Bresciano: qui aveva trovato la sua America, la felicità e la famiglia.

Tanti messaggi di cordoglio

Per lungo tempo ha abitato a Castegnato, per poi trasferirsi insieme al compagno e alle figlie a Travagliato. Ai tanti messaggi di cordoglio arrivati ai familiari, si unisce anche quello dell'Istituto comprensivo di Ospitaletto, la scuola frequentata da Aurora ed Elisa.

“La dirigente scolastica, le insegnanti, i genitori e il personale – si legge – sono vicini alla famiglia, partecipano al dolore e porgono vive condoglianze”. Anche su Facebook scorre il libro dei ricordi, fatto di sorrisi e momenti felici. Un'altra vita spezzata troppo presto.