40 giorni di prognosi per la donna che sfregiò con l'acido William

L'aggressione all'ex fidanzato nel 2012, il carcere, i problemi di affidamento dei figli, la malattia, ed ora le botte: sembrano non finire mai i guai per Elena Perotti. La 30enne nei giorni scorsi è stata visitata in pronto soccorso a causa delle lesioni che avrebbe riportato - stando alle prime ricostruzioni, riportate sulle colonne del Giornale di Brescia in edicola stamane - per delle percosse subite in ambito familiare. A preoccupare maggiormente sarebbero i traumi importanti alle costole, che hanno portato ad una prognosi di 40 giorni.

Nonostante la donna non abbia voluto sporgere denuncia, i carabinieri della stazione di Ospitaletto hanno, come da prassi, fatti scattare d'ufficio l'indagine per violenza. Elena, ricordiamolo, si trova agli arresti domiciliari, dove sta scontando gli 8 anni di pena a seguito dell'aggressione con l'acido all'ex fidanzato William Pezzulo. Dopo aver iniziato a scontare la pena in carcere, alla donna sono stati concessi i domiciliari a causa di una grave malattia.

Nel frattempo la 30enne sta ancora aspettando un pronunciamento definitivo circa l'affidamento dei suoi due figli, un maschio di 6 anni (nato un mese dopo l'aggressione a William) ed una femminuccia di due anni.