Maestra uccisa dalla malattia a soli 37 anni: "Adesso sei il nostro angelo custode"

Tre comunità in lutto per la prematura scomparsa di una giovane maestra e musicista. Elena Novelli si è spenta a soli 37 anni, dopo aver lottato contro un brutto male. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente a Pralboino, comune della Bassa Bresciana dove viveva con il marito Stefano, come a Gambara, dov'era molto nota per l'impegno nel corpo bandistico Giuseppe Verdi, e pure a Canneto d'Oglio, paese del Mantovano dove lavorava come maestra d'asilo.

Sono tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi affidati ai social. "Te ne sei andata in punta di piedi lottando fino alla fine con tutta la tua forza. Ci dicevi: ce la metto tutta, io non mollo. Invece ci hai lasciati...Non dimenticheremo mai il tuo sorriso, la tua allegria. Insieme abbiamo vissuto dei momenti speciali, da colleghe eravamo diventate amiche, ci sentivamo una super squadra. Sarà difficile andare avanti senza di te: adesso sei il nostro angelo custode." È il commovente post, scritto sulla pagina Facebook della scuola dell'infanzia 'Casa Maria' di Canneto sull'Oglio, dalle colleghe delle 37enne. "Hai lasciato un segno e un ricordo incancellabile in tutti i bambini che hai incontrato e nelle loro famiglie. Non ti dimenticheremo", è solo uno delle decine di messaggi scritti dalle mamme dei piccoli alunni di cui Elena si è presa cura negli anni.

Anche il sindaco di Gambara Franco Stringhini ha voluto ricordare la giovane maestra spirata domenica in un letto d'ospedale. "Apprendiamo con grande dispiacere la prematura scomparsa della bandista Elena Novelli di soli 37 anni. Un’ideatrice di spettacoli unici e originali, come il concerto del 5 Agosto. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, a suo marito Stefano, e a tutto il Civico Corpo Bandistico Giuseppe Verdi", si legge sulle pagine social del Comune.