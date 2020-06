Precipita mentre raccoglie frutta da un albero, uomo muore sul colpo

Dramma martedì mattina in un'abitazione di Edolo. Un uomo di 75 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto dopo una brutta caduta dalla scala su cui si trovava per raccogliere alcune ciliegie. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri di Breno, ma stando a una prima ricostruzione l'anziano avrebbe perso l'equilibrio cadendo per circa 4 metri nel vuoto. Un bruttissimo 'volo' terminato nel giardino dei vicini di casa: sono stati proprio loro a dare l'allarme, poco dopo le 8.30.

Sul posto, un'abitazione di via Plizze, sono intervenute un'ambulanza e l'elisoccorso. Inutili, purtroppo, gli sforzi dei sanitari: per il pensionato, che avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 16 giugno, non c'è stato più nulla da fare.