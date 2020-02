Il vento soffia a 120 km orari: vola via il tetto di un'azienda, paura in strada

Il maltempo torna a far danni nella provincia bresciana. Mercoledì pomeriggio forti raffiche di vento in tutto il territorio: non si contano i rami caduti e gli alberi spezzati. I danni peggiori si sarebbero registrati però in Valle Camonica: è qui che i venti avrebbero soffiato anche a più di 120 chilometri all'ora (come già successo un paio di giorni fa).

Attimi di paura in particolare a Edolo, dove una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto e la copertura in metallo della Albertani Corporates, storica azienda (aperta da più di 40 anni) nel settore delle costruzioni in legno. Lastre e barre di metallo sono volate dal tetto dello stabilimento per decine se non addirittura centinaia di metri.

Lastre di metallo in mezzo alla strada: tragedia sfiorata

Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma si è sfiorata la tragedia. Le lastre in metallo hanno raggiunto anche i binari della ferrovia, danneggiando nel frattempo anche la fermata degli autobus. Lunghi pezzi di lamiera sono finiti anche in mezzo alla strada: un automobilista stava transitando proprio in quel momento ma si è fermato appena in tempo.

Il tratto stradale interessato è rimasto chiuso per oltre un'ora, per consentire ai Vigili del Fuoco e ai tecnici del Comune, prontamente intervenuti, di completare le opere di messa in sicurezza della carreggiata. Per la Albertani si parla di danni ingenti, anche decine di migliaia di euro.