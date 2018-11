Retata dei carabinieri in un bar, hashish e cocaina addosso a 3 clienti

Retata in un bar di Esine da parte dei carabinieri, che hanno proceduto all’identificazione dei clienti che si trovavano all’interno del locale.

L’attenzione si è focalizzata su un tunisino 44enne, residente in paese e con regolare permesso di soggiorno. Durante il controllo, lo straniero è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di sequestrare un panetto da un etto di hashish e la somma in contanti di 3.200 euro.

Nello stesso locale, sono stati trovati in possesso di droga (detenuta per uso personale) un 36enne del posto, che aveva con sé una dose di cocaina, e una ragazza 18enne con addosso un paio di grammi di hashish.

Lo straniero è stato tratto in arresto e, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Esine, mentre i due assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Brescia.