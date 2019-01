Boato terrorizza i residenti: esplode la pizzeria, tragedia sfiorata in centro

Un boato tremendo ha spezzato la quiete di un tranquillo pomeriggio edolese: una forte esplosione è stata avvertita poco prima delle 15.30 di venerdì nel centro del paese. Uno scoppio talmente forte da far temere il peggio ai residenti.

L'esplosione improvvisa all'interno della pizzeria 'Piz Bon', situata all'incrocio tra viale Derna e via Antonio Gelpi: il locale è stato completamente devastato dal boato che ha distrutto infissi e vetrate, finiti in frantumi in strada. Per fortuna in quel momento la pizzeria era vuota e sul marciapiede antistante non passava nessuno. Danni ingenti, ma nessun ferito: una tragedia soltanto sfiorata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Edolo e Darfo, e i carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Breno. Ancora da chiarire la causa dell'esplosione.

Stando ai primi accertamenti, tutto avrebbe avuto origine dall'incendio di una guarnizione della cappa di abbattimento dei fumi, che lentamente ha consumato tutto l'ossigeno all'interno del locale. La successiva apertura del portone dello stabile dove si trova la pizzeria avrebbe poi causato l'immissione di nuova aria e quindi lo scoppio.

La pizzeria non è stata dichiarata inagibile, ma resterà chiusa finché i vigili del fuoco non la metteranno in completa sicurezza.