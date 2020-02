Stroncato da un improvviso malore, muore mentre taglia la legna

Si è accasciato improvvisamente, mentre tagliava la legna nei boschi di Cortenedolo, località tra Edolo e Corteno Golgi. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi: per l’uomo - del quale al momento non si conoscono né l’età né le generalità - non c’è stato nulla da fare.

La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 13 di lunedì: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e pure l'eliambulanza partita da Brescia, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvare l'uomo. Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri di Breno, all’origine del decesso ci sarebbe un grave malore.