Paura in stazione: forse un corto circuito, prende fuoco il vagone del treno

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito martedì pomeriggio sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo: arrivato al capolinea, pronto a ripartire per la città, la carrozza di un convoglio fermo in stazione ha preso fuoco probabilmente per un corto circuito elettrico. Ma un principio d'incendio era già divampato qualche minuto prima, costringendo il treno a fermarsi per più di mezz'ora, alla stazione di Malonno.

L'incendio a Malonno

E' stato il capotreno per primo ad accorgersi del fumo anomalo che fuoriusciva da una carrozza. E così già a Malonno il convoglio era stato fermato, e quello che poteva diventare un incendio domato appena in tempo, forse causato da un mix di corto circuito e guasto al motore.

Ripartito e arrivato in stazione a Edolo, il problema si è ripresentato. Tutti i passeggeri erano già sesi quando lo stesso vagone è stato avvolto da una densa coltre di fumo nero. All'interno della carrozza, appunto a causa di un corto circuito, avevano già preso fuoco i sedili.

L'incendio a Edolo

Tutto è bene quel che finisce bene, anche se i danni sono ovviamente consistenti: il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Edolo e di Darfo Boario Terme ha permesso di evitare il peggio. Non è stato facile domare le fiamme, per fortuna circoscritte.

I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che qualsiasi focolaio era stato spento. La carrozza è stata poi sganciata dal treno, messa in disparte pronta per essere riparata. Il convoglio è poi ripartito per Brescia, anche se con inevitabile ritardo.