Lite tra due studenti, uno si prende un pugno in faccia: elisoccorso a scuola

Furibonda lite tra compagni di scuola. Due ragazzini sono stati protagonisti di una rissa andata in scena all’interno dl centro di formazione professionale Zanardelli di Edolo. Schiaffi, spintoni e pugni. Il tutto, pare, sotto gli occhi dei compagni.

Un litigio tra giovanissimi, scoppiato per futili motivi, che è poi sfociato in una zuffa, anche piuttosto animata: i due sarebbero venuti alle mani. Ad avere la peggio è stato un 14enne che sarebbe stato colpito da un forte pugno in pieno volto. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 11.30 di giovedì.

Sul posto è stata inviata un'ambulanza e da Brescia si è pure alzata in volo l’eliambulanza che ha trasportato il giovanissimo al Civile. Non è grave, ma per precauzione sarà sottoposto a tutti gli accertamenti per escludere possibili conseguenze all’occhio.

Ancora tutti da chiarire i motivi di quella che i carabinieri di Cedegolo, intervenuti per fare luce sull'accaduto e raccogliere le testimonianze degli alunni e del personale scolastico, hanno definito una banale lite tra studenti.