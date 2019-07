Nasconde la droga nel vicolo, beccato con le mani.. nel sacchetto

La nuova frontiera dello spaccio di droga cittadino: nascondere la droga nel sottopassaggio. Capita sempre più spesso nel vicolo che collega Via Sostegno e Via Sardegna, nell’area vasta della stazione ferroviaria di Brescia. Sarebbero diversi gli spacciatori che utilizzerebbero questo stratagemma per nascondere la droga e recuperare le dosi solo quando devono essere vendute.

Quello che stava facendo il giovane nigeriano di 23 anni, irregolare sul territorio italiano, preso dalla Polizia Locale proprio mentre recuperava hashish da vendere, appunto nascosto nel vicolo. In tutto gli agenti hanno sequestrato più di 11 grammi di “fumo”.

Il giovane è stato arrestato, e verrà espulso dall’Italia: era già stato beccato nel gennaio scorso, fermato dalla Locale in stazione mentre vendeva dell’hashish. Era la sua prima volta, e la quantità sequestrata non era significativa: per questo era stato solo denunciato.