Ma quanta droga gira a Brescia? Numeri da capogiro: i dati shock dei sequestri

Chili di droga, tonnellate di droga: la piazza bresciana si conferma tra quelle più interessati ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti. Anche se in calo rispetto al 2016, ma non è detto che la quantità di droga in circolazione invece non sia rimasta tale o addirittura aumentata, nell'anno appena concluso sono stati sequestrati più di 600 chili di sostanze, quasi due chilogrammi al giorno.

I dati sono stati riportati da Bresciaoggi: come detto, nel corso del 2017 sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine più di 600 chili di droga, quasi 400 chili in meno rispetto all'anno precedente, quando i sequestri arrivarono a sfiorare la tonnellata, con 991 chili.

Sono hashish e marijuana, ovviamente, le sostanze più diffuse: nel primo caso ne sono stati sequestrati più di 435 chili, nel secondo “solo” una settantina, a cui però si aggiungono 526 piante. Insieme il “fumo” e l'erba valgono circa il 90% sul totale delle sostanze sequestrate.