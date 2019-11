"Sto facendo un favore a un amico": in casa nasconde quasi 9 chili di droga

“Ho fatto solo un favore a un amico”: si sarebbe giustificata così la donna di 40 anni che nel maggio scorso era stata trovata in possesso di otto chili e mezzo di droga, tra hashish e marijuana, oltre che di modiche quantità di cocaina. Un presunto “favore” che le è costato molto caro: finita a processo, ha deciso di patteggiare ed è stata condannata a 1 anno e 10 mesi di reclusione (con annessa multa da 7mila euro).

Si è conclusa così la vicenda giudiziaria che era partita in primavera da Sabbio Chiese, quando la 40enne era stata fermata in auto dai carabinieri. Il suo atteggiamento aveva insospettito i militari, che dopo una prima perquisizione nel veicolo avevano proseguito le ricerche anche nella sua abitazione.

Un pacco di droga arrivato da Barcellona

E' qui che gli uomini dell'Arma avevano infine recuperato uno scatolone, al cui interno erano nascosti 9 pacchetti da circa un chilo, appunto pieni di hashish e marijuana. La donna ai militari aveva raccontato di aver ricevuto la droga da Barcellona, da parte di un uomo che aveva conosciuto in un bar e che avrebbe poi dovuto consegnare a un'altra donna. Storia vera o finta non si sa, comunque una storia illegale: immediatamente arrestata, era stata trasferita prima in carcere e poi ai domiciliari. In questi giorni si è chiuso anche il processo.