"Cerchi dell'hashish?": offre droga a un agente di polizia e viene arrestato

Ha offerto la droga che aveva in tasca alla persona sbagliata, ma che più sbagliata non si può: era un agente della Polizia Locale di Brescia in borghese impegnato in un servizio di perlustrazione del territorio. E' successo venerdì nella zona della stazione: in manette ci è finito un 56enne senegalese con diversi precedenti per spaccio, già beccato meno di un mese fa e già sottoposto a foglio di via obbligatorio (che ovviamente non ha rispettato).

Processato per direttissima, è stato condannato a 6 mesi di reclusione, a cui si aggiunge la misura cautelare del divieto di dimora a Brescia. Il suo operare è stato quasi grottesco: certo non si immaginava di trovarsi di fronte un'agente in borghese.

Ha visto un'auto transitare e rallentare, appunto in Via Stazione, e gli si è subito avvicinato: ha fatto cenno al giovane alla guida di abbassare il finestrino, e gli ha subito mostrato la merce, dell'hashish che non ha esitato a definire di ottima qualità.

L'agente in borghese prima si è finto interessato, poi è sceso dall'auto e ha mostrato il tesserino: il 56enne è stato perquisito sul posto, in tasca nascondeva diverse dosi di “fumo” pronte alla vendita. Per lui, inevitabili, sono scattate le manette.