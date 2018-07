Spacciavano ai giovani nei parchi, beccati con 2,5 chili di droga

Chissà se c'era anche del tenero tra i due giovani soci in affari, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 20, che sono stati beccati dai carabinieri con poco meno di due chili e mezzo di droga, un chilo e trecento grammi di hashish, un altro chilogrammo di marijuana. Sono stati entrambi arrestati, e gli arresti convalidati dal Gip, il Giudice per le indagini preliminari.

L'operazione si è conclusa dopo qualche settimana d'indagini: i due giovanissimi pusher erano i fornitori di una vasta piazza di spaccio, dedicata esclusivamente alle droghe leggere, che coinvolgeva diversi acquirenti (tutti ragazzi, anche minorenni) con consegna e smercio del materiale nei parchi pubblici di Montichiari e Calcinato.

E proprio a Montichiari e Calcinato i due giovani sono stati arrestati: la droga è stata individuata con l'ausilio delle unità cinofile, l'hashish era nascosto in casa e la marijuana custodita in una valigia. Pare avessero appena fatto “scorta” per i rifornimenti delle prossime settimane.

Le indagini sono partite dalla segnalazione di una cessione di droga a un minore in un parco di Montichiari. Dalla sua identificazione si è riusciti a risalire alla “cima” della rete di spaccio, appunto il 22enne e la sua amica di 20 anni. Organizzavano incontri e consegne su Whatsapp: quindi tutto tracciato, tutto registrato nel faldone delle indagini coordinate dalla Procura.