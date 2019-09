Travolto dal padre col trattore tagliaerba, grave bambino di 3 anni

Alto Garda. Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto, sembra, da un trattorino tagliaerba. È accaduto nella serata di mercoledì, verso le 19, a Drena (Tn). Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento e il 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il piccolo è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Alla guida del mezzo si trovava il padre, che - nel fare manovra nel giardino di casa - non si sarebbe accorto della presenza del figlio. A lanciare l'allarme subito dopo l'incidente è stato lo stesso genitore.

Nonostante le gravi ferite riportate, soprattutto alle natiche e al bacino, il bimbo non sarebbe in pericolo di vita. Come riferito dagli uomini del soccorso medico, il piccolo è stato sottoposto a un intervento a causa di una profonda ferita, ma non rischia la vita: è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica.



