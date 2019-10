Serata alcolica finisce malissimo: giovane donna collassa in piazza

Fare le ore piccole (con davvero troppi bicchieri di troppo) non è stata un'idea proprio felice, per la giovane donna che ha finito in un letto d'ospedale una "festa alcolica" finita nel peggiore dei modi.

Tutto è successo in piazzale Arnaldo a Brescia nella notte tra martedì e mercoledì. Verso le 3.20, una 42enne è collassata a causa del troppo alcol ingerito. Immediato è scattato l'allarme al 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri.

La donna è stata soccorsa dai medici, che - in seguito alle prime cure in loco - l'hanno condotta in ospedale. Una ventina di minuti dopo è arrivata al pronto soccorso dell'Istituto Clinico "Città di Brescia", dov'è stata sottoposta a una cura a base di flebo; le sue condizioni non destano preoccupazione. Resta per lei il brutto ricordo di una notte finita in ospedale, che, si spera, possa almeno servire da lezione.