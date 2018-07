Follia in strada: donna cammina nuda con un coniglio bianco sul seno

L'avvistamento risale a domenica sera intorno alle 20, poco più in là del porto della Zattera di Rivoltella, sul marciapiede in direzione Sirmione: una donna completamente nuda, dalla testa ai piedi, che si porta in braccio un grosso coniglio bianco, schiacciato contro il seno. La donna cammina con passo spedito, incrocia automobili e pure un anziano in bicicletta.

Nessuna allucinazione collettiva: tutto ripreso, per una manciata di secondi, in un video che in poche ore è diventato virale su Facebook, almeno sulle bacheche di Desenzano del Garda. La scena è stata ripresa da un'automobile: le immagini inquadrano la donna che appunto passeggia sul marciapiede, nuda, e cammina verso Sirmione.

Una storia che in principio potrebbe far sorridere, ma che invece nasconde un grave malessere personale: pare infatti che la donna sia da tempo in cura per problemi psichici.

E' stata comunque soccorsa dalla Polizia Locale di Sirmione: gli agenti l'hanno intercettata poco dopo il confine, l'hanno coperta con una giacca, l'hanno riaccompagnata in clinica. Anche il coniglio sta bene: è stato trasferito in una “fattoria” per animali abbandonati.