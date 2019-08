Tragedia al risveglio, donna muore stroncata da un improvviso malore

Tragedia al risveglio a Polaveno, giovedì mattina poco prima delle 7. Mentre si trovava nel tratto di Provinciale 10 che prende il nome di via Martini, una donna di 60 anni è deceduta a causa di un improvviso malore.

Per i soccorsi sono state inviate in codice rosso un'auto medica e un'ambulanza dei volontari della Croce rossa di Gardone Val Trompia. I medici - purtroppo - non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: la 60enne è deceduta sul posto