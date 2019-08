Tragedia all'alba: donna muore travolta da una treno

Tragedia sui binari all'alba di lunedì 12 agosto. Per cause ancora in corso d'accertamento, una donna è morta travolta da un treno all'altezza del passaggio a livello di via Cremona a Brescia.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dall'incidente al gesto estremo, nessuna ipotesi è esclusa.