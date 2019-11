Cernusco, omicidio di Donato Carbone: arrestati due italiani

Nella mattinata di martedì, nelle province di Milano e Brescia, i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere due italiani, pregiudicati, ritenuti responsabili dell’omicidio aggravato in concorso di Donato Carbone, avvenuto verso le 18.30 del 16 ottobre a Cernusco sul Naviglio (Mi).



Imprenditore edile in pensione, Carbone aveva 63 anni al momento dell'agguato: è stato freddato con sette colpi di pistola nei box sotterranei della sua abitazione, mentre si trovava a bordo della sua Mercedes grigia.

L'operazione è stata eseguita dal Comando Provinciale di Milano, a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura. Seguiranno aggiornamenti.