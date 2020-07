Addio a don Giuseppe, 57 anni di sacerdozio in lungo e in largo per il Bresciano

È deceduto a Chiari, ma lo piangono tutte le comunità nelle quali ha prestato servizio. È scomparso ieri, all'età di 85 anni, don Giuseppe Verzeletti. Il parroco è venuto a mancare attorno a mezzogiorno all'interno dell'ospedale Mellino Mellini, dove era ricoverato da un po' di giorni in preparazione di un intervento chirurgico, rimandato durante la fase più acuta dell'emergenza legata al coronavirus. Purtroppo alcune complicazioni hanno peggiorato le sue condizioni, e dopo alcuni giorni di terapia intensiva il suo cuore ha cessato di battere.

Classe 1935, ordinato sacerdote nel 1963, don Giuseppe ha fatto il curato a Gambara (fino al 67) e Bedizzole (fino al 74), per poi divenire parroco a tutti gli effetti, per 12 anni, a Sant'Andrea di Rovato, poi Isorella (86-91) e infine Roccafranca, dove è rimasto per ben 22 anni. Dal 2013 si trovava a Chiari.

Questa sera alle 20 ci sarà la messa in suffragio - presieduta dal vicario per il clero, don Angelo Gelmini - nella chiesa di Santa Maria. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio alle 16 in Duomo, dopodiché don Giuseppe verrà traslato a San Giuseppe di Rovato. Martedì la sepoltura.