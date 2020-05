Il prete non sta bene e si barrica in casa: i pompieri sfondano la finestra

Le sue recenti uscite non sempre “canoniche” non erano piaciute troppo né ai fedeli né alla diocesi: l'ultima, solo pochi giorni fa, quando in barba ad ogni norma per il contenimento del contagio da Coronavirus aveva organizzato una cena in piazza, insieme agli operai di Treviso che avevano sistemato la facciata della chiesa, senza mascherine e alla faccia del distanziamento. Per questo erano stati tutti multati, parroco compreso.

Ma ci sarebbe un motivo: “I comportamenti di don Gianluca Loda sono frutto di un disagio personale”. Lo scrive la Diocesi in una breve nota, anticipando così il suo trasferimento (temporaneo, chissà) in attesa di tempi migliori: nel frattempo verrà sostituito da don Arturo Balduzzi, già parroco di Gottolengo.

Nessuna risposta per ore, lanciato l'allarme

Solo poche ore fa un altro episodio ha fatto preoccupare i fedeli. Per tutta mattina don Loda, parroco di Castelletto di Leno, non solo non ha risposto al telefono, ma non ha nemmeno aperto la chiesa e non si è fatto vedere neanche in canonica. Così è stato dato l'allarme, e la sua abitazione è stata raggiunta da Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.

I pompieri hanno sfondato una finestra e l'hanno trovato seduto in casa, in silenzio: a prima vista niente di grave, ma è stato comunque trasferito in ospedale a Manerbio per i dovuti accertamenti. Pare che da tempo sia seguito da un medico specialista: ora è necessaria una terapia ad hoc. “Nelle prossime settimane il sacerdote sarà assente dalla parrocchia – si legge ancora nella nota della Diocesi – e sarà accompagnato in un percorso di verifica e di sostegno che gli consenta un pieno ristabilimento”.