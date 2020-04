Morto sacerdote: è stato parroco in diversi comuni della nostra provincia

Ha lasciato un segno indelebile soprattutto a Malegno, dove è stato parroco per quasi 40 anni: ma nella sua lunga carriera ha esercitato il sacerdozio anche a Pian Camuno, negli anni ’50, poi a Ceratello in provincia di Bergamo, a Berlingo negli anni ’60, a Malegno dal 1975 al 2002, infine a Vezza d’Oglio, dove fu presbitero collaboratore fino alla pensione.

Classe 1927, tutta la valle piange la scomparsa di don Enrico Melotti: si è spento martedì nella casa di riposo di Malonno, dove era ospite da qualche tempo. Venne ordinato sacerdote nel 1952: da allora, e per quasi 60 anni, non ha mai spesso di vivere la parrocchia e la comunità cui era chiamato a operare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come da prassi, nel pieno dell’emergenza sanitaria, non ci sarà un funerale ma solo un saluto al cimitero, riservato ai parenti più stretti, sabato mattina al cimitero di Monno, suo paese natale. Non appena sarà possibile, la sua memoria sarà celebrata con una messa solenne.